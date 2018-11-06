Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Suriye uyruklu Fatma El Casım (45) ve aracı Yusuf I, evlilik vaadiyle Abdullah D. (70) ve Halim B'nin yaklaşık 11 bin lirasını dolandırdı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mağdurların şikayetçi olması üzerine Fatma El Casım'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Suriyeli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da yaşadığı öğrenilen firari Yusuf I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.