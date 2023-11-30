Evlilik kredisi gençleri teşvik etti! "Evlenmeyi düşünmüyordum ama destek sayesinde evlenebilirim"

Yeni evlenecek çiftlere verilmesi ön görülen faizsiz evlilik kredisinin önünü açan Aile ve Gençlik fonu çalışmasının TBMM'de kabul görmesi bekarları umutlandırdı.

İlk etapta deprem bölgesinde başlaması beklenen 150 bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisiyle ilgili değerlendirmede bulunan yeni evli bir Sivaslı, "Biz zorlu bir süreç yaşadık. Yeni evleneceklere inşallah bir öncü olur. Zaten haberleri takip ediyorum.

Deprem bölgesindekilere vereceklermiş ilk önce. Bunun için de gayet sevindim önce onların seçilmesi için. Allah yeni evlenenlere yardım etsin diyorum. Biz faydalanamadık, faydalansaydık daha güzel olurdu. Daha rahat bir süreç geçirirdik. İnşallah yeni evlenenlere, bundan sonrakilere güzel bir destek olur” ifadelerini kullandı.

Evlenecek 2 çocuğu olduğunu belirten başka bir Sivaslı ise, “Çok güzel bir şey. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı. 2 tane evlenecek çocuğum var. Çok güzel olacak, yüzde 50’yi karşılayacak. İnşallah başvuracağız. Çok zordu, kara kara düşünüyorduk. İyi oldu, yani güzel bir destek oldu. Teşekkür ederim” dedi.

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Bekar bir genç ise verilecek desteği yeterli bulduğunu ifade edip şunları söyledi:

“Valla güzel bir proje. Gençler için 150 bin lira güzel bir para yani. Olursa inşallah güzel olacak. Hiç yoktan beklemezler yani. Bu uygulamayı destekliyorum. Allah nasip ederse yaza doğru evleneceğim.” 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ise gençler evlilik kredisinin haberini sevinçle karşılarken, Vatandaşlar da memnuniyetini dile getirdi.

Esnaf Ahmet Demir, “Devletimize teşekkür ederiz bu rakam yeni evlenen çiftlerimize önemli bir kaynak olur. Çok güzel olacağını düşünüyoruz devletimiz var olsun” dedi.

Bir başka esnaf Ümit Koca ise, “Çok güzel bir çalışma. İmkanlar çok güzel. Kardeşim dahi bu krediyi kullanmak istiyor. Kullanmak isteyip evlenenlerden kullanamayıp kaçıranlar da var” diye konuştu.

Evlenmeyi düşünmediğini ifade eden Ali Arslan ise, “Şuan evlenmeyi düşünmüyorum ancak bu desteklerden faydalanabilirsem evlenmeyi düşünebilirim. Devletimize teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.