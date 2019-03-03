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Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir

İslam’da ruhbaniyet yoktur. Bu bakımdan evlenmeyi terk edip köşeye çekilerek, kendini sırf ibadete vermek mekruhtur.

03 Mart 2019 Pazar 12:49
Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir

Âlimler derler ki: “Nikâh İslam’ın sünnetlerindendir. İslamiyet’te ruhbanlık yoktur. Hz. Peygamber’in sünnetinden yüz çevirip evlenmeyi terk eden, bid’at işlediği için kınanır. Ama evlenmemek, kendi durumuna daha uygun olup ibadetine daha çok yarıyorsa, evlenmemesi kınanmaz.

İmam Şafii’ye göre, kendini ibadete vermek evlenmekten daha iyidir. Şafii, bu konuda Hz. Zekeriyya’nın kıssasını delil getirir. Allah Zekeriya Peygamberi “Seyyid ve Hasur” diye övmüştür. Ayette geçen “hasur” kelimesi, iktidarı varken kadınlarla evlenmeyen demektir. Şafii, “Evlenmek daha faziletli olsaydı, Allah bu özelliğinden dolayı Hz. Zekeriyya’yı övmezdi” der.

Hanefiler ise şöyle derler. “Evliliğin bekârlıktan daha faziletli olduğuna en büyük delil Resulullah’ın ömrünün sonuna kadar evli yaşamasıdır. Şüphesiz Allah Teala, Rasulüne hallerin en güzelini uygun görmüştür. Eğer evlilik bekârlıktan daha iyi olmasaydı, ona evlilik halini uygun görmezdi.

Âlimler evlilik konusunda şu neticelere varıyorlar:

a) Evlenecek mali ve fiziki gücü yerinde olan kimsenin evlenmesi sünnettir.

b) Sürekli hasta olan, bunak veya fazla yaşlı olan kimsenin evlenmesi mekruhtur.

c) Mali gücü olmayan, evlendiği takdirde eşinin ve çocuklarının geçimini sağlayamayacak olan kimsenin evlenmesi yine mekruhtur.

d) İslam’da ruhbaniyet yoktur. Bu bakımdan evlenmeyi terk edip köşeye çekilerek, kendini sırf ibadete vermek mekruhtur.

e) Evlenmek, uyku, yemek ve benzeri ihtiyaçları meşru sınırlar içinde yerine getirmek sünnettir.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:49
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