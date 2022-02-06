Evli çifte ölüm tuzağına 8 müebbet hapis istendi

30 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olaydan bir ay önce Osman ve Vildan Çelik, Kaman’dan birlikte Antalya’ya kaçarak evlendi. Vahşetin yaşandığı olaydan

bir kaç gün önce Vildan’ı telefonla arayan annesi ve kız kardeşi, “Baban hasta, gel seninle konuşacak” diyerek Kaman’a çağırdı. Çiftin affedilme umuduyla Bayramözü köyüne geldikleri belirtilen iddianamede aralarında kadının annesi, babası ve kardeşleri ile yakınları olan B.İ, H.S, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, R.İ. ve V.İ. tarafından tabancayla öldürüldükten sonra dağlık araziye gömüldüğü belirtildi. Bu 8 kişiye ‘töre saikiyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan müebbet, M.S. için ise suç delillerini yok etmekten 5 yıl kadar hapis istendi.