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Aktüel Evlerinin yanındaki obruğa rağmen yaylada yaşamaya devam ediyorlar
Aktüel

Evlerinin yanındaki obruğa rağmen yaylada yaşamaya devam ediyorlar

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:29:12 -
Evlerinin yanındaki obruğa rağmen yaylada yaşamaya devam ediyorlar

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde evlerinin hemen yanında meydana gelen obrukta ağılları zarar gören aile, tehlikeye rağmen burada yaşamlarına devam ediyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Reşadiye Mahallesi'ndeki yaylada aileleriyle yaşayan 4 kardeş, hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor.

Geçen yıl yaylada 7 metre çapında, 13 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Obruk, kardeşlerden Mustafa Acar'a evin 20 metre yakınındaki ağılın da zarar görmesine neden oldu.

Kullanılmaz hale gelen ağılı başka bir noktaya yeniden inşa etmek zorunda kalan Acar ailesi, evlerinden 20 metre uzaklıktaki obruğa rağmen yaşamaya devam ediyor.

Kardeşlerden İsmail Acar, AA muhabirine, köyde tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

Yaylada geçen yıl oluşan obrukta ağıllarının bir bölümünün çöktüğünü ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Obruğu sabah fark ettik. Çocuklar domates toplamak için bahçeye çıktıklarında obruğu görüp kaçmış. Bize haber verdiler. Sonra geldik baktık, dev bir çukur ile karşılaştık. İlk anda koktuk. Zamanla çevresi genişledi. Yaz mevsiminde olduğu için koyunlar dışarıdaydı, ondan dolayı kaybımız olmadı."

Çevrelerinde zaman içerisinde çok sayıda obruk oluştuğunu aktaran Acar, "Obruklarla yaşamak psikolojimizi bozuyor. Eğer bu obruk insanların olduğu bir yerde yaşansaydı can kaybı da olurdu. Ne olacak bilemiyoruz ama yaşam devam ettiği için çalışamaya da devam edeceğiz. Burada tehlike ve korku içerisinde yaşıyoruz. Bırakıp gitsek de yapacak başka bir işimiz yok. O yüzden burada obruğa ve yeni obruk oluşma riskine rağmen yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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