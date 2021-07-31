Evleri yananlara ne kadar para verilecek?
Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangında birçok vatandaşın evi yangın yüzünden kullanılamaz hale geldi. Yangında evlerini kaybeden vatandaşlar devletin maddi desteği bekliyordu. Peki, Evleri yananlara ne kadar para verilecek?
Evleri yangında zarar gören vatandaşlara müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangından dolayı olay yerini ziyaret eden Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen haberin devamı…
Evleri yananlara ne kadar para verilecek?
Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yaygınlar sebebiyle vatandaşlar evlerini kaybettiler. Yangın çıkan yerleri tek tek ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaptığı konuşmada, evleri yanan veya zarar gören vatandaşlara 50 bin TL verileceğini açıkladı.