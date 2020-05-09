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Aktüel

Evleri kumarhaneye çevirmişler

Mersin polisi, evleri kumarhaneye çevirerek oyun oynayan 93 kişiyi suç üstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:19:07 -
Evleri kumarhaneye çevirmişler

Mersin polisi, evleri kumarhaneye çevirerek oyun oynayan 93 kişiyi suç üstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirli ekipleri, kumar oynayan, oynatan yerler, kahvehaneye dönüştürülen ikametler ve kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. 15 günde 7 ikamet ile 3 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 93 kişiyi suç üstü yakaladı. Ekipler, 1 şahsa kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yaparken, kumar oynayan 3 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı bin 225 lira ceza kesti. Ayrıca ikamet ve iş yerlerinde oyun oynayarak sosyal mesafeye uymayan 93 şahsa da kişi başı 3 bin 150 lira ceza kesildi.


Ekipler, 3 iş yerini de mühürleyerek, faaliyetten men edildi.

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