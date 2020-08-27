"Evlatlarım" dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor

KONYA (AA) - SERHAT ÇETİNKAYA - Konya’da çocukluğundan bu yana kuş besleyen Muammer Yılmaz, 500'den fazla güvercinine 62 yıldır can yoldaşlığı yapıyor.

Gündelik yaşamın stresinden güvercinleriyle uzaklaşan 68 yaşındaki 3 çocuk sahibi Yılmaz, Sarayönü ilçesindeki evinde 6 kümeste beslediği "can dostlarına" gözü gibi bakıyor.



Sabahın ilk saatlerinden akşama kadar güvercinlerinin bakımı ve beslenmesiyle uğraşan Yılmaz, tek tek ilgilendiği kuşlarından hastalananları ise karantina kümesinde tedavi ederek iyileştirmeye çalışıyor.



Bu tutkusunun, 6 yaşındayken babasına zorla aldırdığı iki güvercinle başladığını ifade eden Muammer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 62 yıldır "Evlatlarım" dediği güvercinlerinden hiç ayrılmadığını söyledi.



İlk kuşlarını tavukla takas ederek aldıklarını ve zaman içerisinde güvercinlerinin sayısının 500’ü aştığını anlatan Yılmaz, "Köyümüze kuş satmaya bir adam gelmiş. Koşarak eve gittim. Ağlayarak babamdan bana kuş almasını istedim. Babam da 'Tamam alayım.’ dedi. İki tavuk verip yerine iki kuş aldı. Ondan sonra kuşlarımdan hiç ayrılmadım.” diye konuştu.

- "Ameliyat olmam lazım ama kuşlarımı bırakıp gidemiyorum"



Yılmaz, kuşlarına çok güçlü bir bağ ile bağlı olduğuna değinerek, “Kuşlarımdan ayrılamam, bir yere gitsem mecbur geri dönmem lazım. Gelip bunlara bakmam lazım. Dizlerimden ameliyat olmam gerekiyor ama kuşlarımı bırakıp gidemiyorum. Kuş hastasıyım ben. Bunları her gün görmem lazım. Ölsem de kuşlarımı kimseye vermem. Çünkü verirsem huzursuz olurum. Kuşlarımı düşünür dururum.” şeklinde konuştu.



Kuşları zarar gördüğünde çok fazla etkilendiğini aktaran Yılmaz, herhangi bir kuşunun kaybolması ya da ölmesi durumunda birkaç gün yemekten kesildiğini, uzun bir süre kendine gelemediğini dile getirdi.



- Güvercinlerin masrafı için sigarayı bırakmış



Güvercin tutkusunu adeta bir yaşam biçimi haline getirdiğini aktaran Yılmaz, kuşları için sigarayı bıraktığını belirterek, "Bunların yemini alırım, otururum sandalyeme, çayımı içer, bunlara bakarım. Öyle çarşıya gidip de milletin dedikodusuyla uğraşamam. Kahveye gidip günde 5 çay, bir paket sigara içsem günlük 20 lira masrafım olur. Ayda 600 lira, yılda 7 bin 200 lira yapar. Ben 8 bin lira harcarım kuşlarıma bakarım. Başka da bir şey yapmam." dedi.

- "Yıllık 7-8 bin lira masrafım var"



Kuşlarını korumak için sürekli tetikte beklediğini ifade eden Yılmaz, "Bunların en büyük sıkıntısı hastalık, kedi ve atmaca. Başka sıkıntısı yok. Köpeğim var. Kapılarını kilitlerim. Geceli gündüzlü tıkırtı olursa kalkar bakarım. Devamlı tetikte dururum. Kuşlarımı buğdayla besliyorum. Kışın biraz da mısır alıyorum. Bir yılda 8 ton yem yediriyorum. Masrafı 7-8 bin liraya varıyor.” diye konuştu.



Yılmaz, bakımı iyi yapılan bir güvercinin 15-20 yıla yakın yaşadığını sözlerine ekledi.



