Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde annelerin başlattığı eylem çığ gibi büyüyor. Evlat nöbetine çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan 5 aile daha dahil oldu.16 Eylül 2019 Pazartesi 15:02
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile daha dahil oldu. Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti. Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.
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