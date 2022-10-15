Evlat nöbetindeki babadan acı haber
Evladını PKK’dan isteyen ve evlat nöbeti tutan baba evladına kavuşmadan hayatını kaybetti.
YENİ AKİT ANKARA
Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık için 7 yıldır mücadele eden kansere yakalanan baba Ekrem Artık, hayatını kaybetti.
Vefat haberini paylaşan Diyarbakır Anneleri temsilcisi Ayşegül Biçer, "Evladını HDP’den isteyen Hatay’dan gelen Ekrem artık abimiz Malesef evladının hasretine dayanamayarak vefat etti Allah rahmet eylesin Mekanın cennet olsun inşallah" dedi.