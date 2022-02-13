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Yerel Evlat nöbetinde aile sayısı 261 oldu
Yerel

Evlat nöbetinde aile sayısı 261 oldu

Diyarbakır HDP İl Binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Nöbetteki aile sayısı 894'ncü gününde 261'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 07:11:00 -
Evlat nöbetinde aile sayısı 261 oldu

Yıllar önce kaçırılan ve kendisinden bir kez daha haber alınamayan ağabeyi için o da ailesiyle birlikte nöbet tutacak.

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önünde başlayan evlat nöbeti devam ediyor. Eylemin 894'ncü gününde nöbet tutan aile sayısı 261'e yükseldi. Son aile ise 2016'da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Ömer Orhan'ın ailesi oldu.

Nöbetteki ailelerin umut direnişi sürüyor.

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