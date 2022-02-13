Evlat nöbetinde aile sayısı 261 oldu

Yıllar önce kaçırılan ve kendisinden bir kez daha haber alınamayan ağabeyi için o da ailesiyle birlikte nöbet tutacak.

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önünde başlayan evlat nöbeti devam ediyor. Eylemin 894'ncü gününde nöbet tutan aile sayısı 261'e yükseldi. Son aile ise 2016'da PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Ömer Orhan'ın ailesi oldu.

Nöbetteki ailelerin umut direnişi sürüyor.