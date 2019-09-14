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Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 12.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:39
Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 12. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 32’e yükseldi. HDP önünde oturan aileler çocukları gelmeden buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile başlayan çember her geçen gün büyüyerek sürüyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 32’e yükseldi.


Oturma eylemine katılan kaçırılan askerin amcası Muhittin Avunan, “HDP ve PKK birdir. Bir örgüt dağda, bir örgüt bura da. Allah’tan ümit kesilmez ama biz ümidimizi kesmişiz. Ben burada oturan aileleri görünce ümidim oldu ve gerçekten HDP ve PKK’lıların götürdüğüne inandım ve geldim buraya yeğenimin gelmesi için ailelere hem destek hem de yeğenimin getirilmesi için oturma eylemine katıldım” dedi.


Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapan Er Emrah Avunan (20), 4 yıl önce çarşı iznine çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Babası Bilal Avunan, oğlunun kaçırılmasından dolayı psikolojisi bozulurken, tedavi altına alındı. Avunan’ın babası psikolojisi bozulduğundan dolayı oğlunun nerede olduğunu bilmiyor.



4 önce ortadan kayboldu


Akıbetini öğrenmek için birçok yere başvuruda bulunduklarını belirten amca Muhittin Avunan, “Emrah vatani görevini yapması için Sivas Temeltepe’ye gitti. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra dağıtım izni almadan Elazığ kabul toplama merkezine gidiyor ve oradan da Cizre’ye gitti. 10 gün sonra babası kendisiyle görüştü, parası bitmişti para gönderdi ve çekti parasını. Daha sonra ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alamadık” dedi.



“HDP ve PKK birdir, bir örgüt dağda, bir örgüt burada”


Yeğeninin 4 yıl önce kaybolduğunu belirten acılı amca Avunan, "Cizre’de PKK’lılar tarafından kaçırıldı. 2 yıl önce ben Hacca gittim orada bir konu açıldı. Bende yeğenim kayıp dedim konuştuğum kişi ile o kişide bana dedi bizimde çocuğumuz orada kayıp oldu dedi. Bu HDP’lilerin gençlik kolları var diye bana söyledi. Onlar kim o alayda çıkar ise takip edip kaçırıyor. Yolda PKK’ya teslim edip dağa götürüyorlar. Ağabeyim gitti HDP’ye fakat orada ona sen gecikmişsin, PKK gelip burada 3 ay kalıp sonra gençleri kaçırdıktan sonra değişim yapıyorlar demişler. HDP ve PKK birdir. Bir örgüt dağda, bir örgüt bura da. Allah’tan ümit kesilmez ama biz ümidimizi kesmişiz. Ben burada oturan aileleri görünce ümidim oldu ve gerçekten HDP ve PKK’lıların götürdüğüne inandım ve geldim buraya yeğenimin gelmesi için ailelere hem destek hem de yeğenimin getirilmesi için oturma eylemine katılmak istedim” diye konuştu.


Ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:39
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