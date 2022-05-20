Evinizi düzenli, temiz tutmanın püf noktaları! Evinizi derli toplu tutmak için günlük 11 alışkanlık
Siz de taşmış çorap çekmecenizden, çalışma masanızdaki kaostan ya da dağınık mutfak dolaplarından şikayetçiyseniz aşağıdaki ipuçları yaşam alanınızı daha düzenli hale getirmenize yardım ederek hayatınızı kolaylaştırabilir.
Profesyonel düzenleme uzmanı Rhiannan Morgan evinizi düzenli tutmanın püf noktalarını anlattı. Araştırmalara göre düzenli bir evde yaşamanın zihin sağlığına olumlu etkisi bulunuyor.
Siz de taşmış çorap çekmecenizden, çalışma masanızdaki kaostan ya da dağınık mutfak dolaplarından şikayetçiyseniz aşağıdaki ipuçları yaşam alanınızı daha düzenli hale getirmenize yardım ederek hayatınızı kolaylaştırabilir.
1.Yüzeyleri temiz tutun
Ivır zıvırları dolap, çekmece ya da saklama birimilerine koyarak gözünüzün önünden kaldırın. Eğer bu nesneleri tezgahlarda bırakırsanız daha fazla temizlik yapmak zorunda kalırsınız. Ayrıca fazla eşya daha fazlasını yanına çeker. Yüzeyler zaten darmadağınsa araya eklenen bir başka nesne fark yaratmaz. Ancak boş bir yüzeye koyduğunuz nesne tek başına orada durduğundan gözünüzü rahatsız edecektir.
2. Kullanma talimatlarını bir arada saklayın
Eviniz için aldığınız önemli eşyaların faturalarını, kullanma talimatlarını ve garanti belgelerini birarada tutun. Böylece o eşyaya tekrar herhangi bir nedenden ihtiyacınız olduğunda hepsi kolayca ulaşılabilir olacaklardır.
3. Giysileri sandalyelerde biriktirmeyin
Çoğu insanın yatak odasında böyle bir bölge vardır. Genelde de son giyilen giysiler bir sandalyenin ya da koltuğun üzerine atılır.
Bu giysiler kirli sepetine atılamayacak kadar temiz ancak temizlerin yanında duramayacak kadar da kirlidir. Bu sorunu bir çekmeceyi sırf bu durumdaki giysiler için boş tutarak çözebilirsiniz.
4. Sıklıkla mutfaktaki gıdaların yerini değiştirin
Haftada bir, ideal şekilde yemek yapmadan ve alışverişten önce, mutfakta neler olduğuna bakın ve raf ömrünün sonuna gelen gıdaları kullanmama amacıyla malzemelerinizin yerlerini değiştirin.
Bu hem buzdolabınızı ve mutfak dolaplarınızı düzenli kılacaktır hem de alışveriş faturanızı gereksiz ürün almayacağınız için düşürecektir.
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5. Organizasyon merkezi
İster komuta merkezi ister organizyon merkezi diye adlandırın evinizde alışveriş listeleri, yemek planları ve gelecekte yapacağınız etkinliklerin takvimini tutabileceğiniz bir bölme yaratın
6. Tehlike bölgelerini tespit edin
Her evde mutlaka eşyaların karıştığı bir alan vardır. Örneğin kapının yanında gelen mektup ve faturaların, anahtarların ve çantaların durdurduğu alanlar. Evinizde dolaşarak bir video çekin. Bu kayıt, tehlike alanları diye adlandırılan karışık noktaları fark etmenizi kolaylaştıracak. Böylece düzeltmeniz gereken öncelikli alanları bulacaksınız.
7. İstifleme gereçleri kullanın
İstifleme gereçleri yerden tasarruf etmenizi sağlar ve sıklıkla kullanmadığınız eşyalar için idealdir. Sevdiğiniz tarzda tek bir saklama gerecini tercih edin. Bunları üst üste koyarak uyumlu bir ortam sağlayabilirsiniz. Birbiriyle uyumsuz sepet ya da kutular düzenli görünmeyecektir.
8. Raf kullanın
Eğer dolaplarınızın üst kısımlarında boşluk varsa buralara kolayca monte edilebilen raflar satın alıp yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.
9. Dolaptaki eşyalarınızı sepetlere ya da kaplara bölüştürün
Bu size belirli tipteki eşyaları aynı yere koyma disiplini verecektir ve kapları kolayca taşıyarak düzenleme işlemini kolaylaştıracaktır.
Saklama kapları aynı zamanda buzdolabındaki yiyecekler için de kullanıldığında temizlik süresini hızlandırır.
10. Çekmeceleri bölün
Çekmeceleri bölmek de yine eşyaları farklı kategorilere ayırarak büyük bir karışıklık yaratmalarını önler.
Bu bölme aparatlarını satın alabileceğiniz gibi cep telefonu kutuları ve parfüm kutuları gibi nesnlerle küçük bölmeleri siz de yaratabilirsiniz.
11. Dikey düzenleme kullanın
Tencere kapakları, fırın tepsileri ve diğer uzun nesneler dolap içleri ya da mutfak tezgahlarında dikey şekilde düzenlice saklayacağınız nesneler arasında yer alıyor.
Bulaşık kurutma tezgahları ya da dergilikler bu nesneleri düzenlice saklamakta da kullanılabilir.
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