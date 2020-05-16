Evinin önünden geçen sulama kanalı, kadının sonunu getirdi
Kütahya’da evinin önünden geçen sulama kanalına düşen ve 60 metre boyunca sürüklenen 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde evinin önünden geçen sulama kanalına düşen Hanife İlik (82), hayatını kaybetti.
Durabey köyünde oturan Hanife İlik, gece yarısı sıralarında evinin önündeki sulama kanalına düştü. Yaklaşık 60 metre sürüklenen İlik’in cansız bedeni üçüncü köprü mevkiinde köylüler tarafından fark edilerek jandarma ekiplerine haber verildi. Ekiplerin çalışmasının ardından sudan çıkarılan Hanife İlik’in cansız bedeni, Domaniç Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.