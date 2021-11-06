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Yerel Evinin önündeki sokakta ölü bulundu
Yerel

Evinin önündeki sokakta ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kişi evinin önündeki sokakta ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 19:55:00 -
Evinin önündeki sokakta ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinin Aktepe Mahallesi'nde 66 yaşındaki Cafer Perktaş'ı evinin önündeki sokakta hareketsiz gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Perktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evin bahçesinde zeytin ağacına dayalı merdiven bulundu.

Jandarma, Perktaş'ın zeytin toplamak için çıktığı ağacın sokağa bakan kısmından düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Perktaş'ın cesedi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Adli Tıp morguna götürüldü.

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