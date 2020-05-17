  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hekimlerimiz yetkinler

YHT seferleri başlıyor

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Ejder’in ilk ihracatı Ortadoğu’ya

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
için kalan
Aktüel

Evinin önündeki ağaçta asılı bulundu

Samsun’da bir kişi, evinin önündeki ağaçta asılı olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:49:52 -
Evinin önündeki ağaçta asılı bulundu

Samsun’da bir kişi, evinin önündeki ağaçta asılı olarak bulundu.


Olay, Bafra ilçesinin Dedeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket P. (79) bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evin önündeki bahçede ağaçta asılı olarak bulundu. Olay, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Şevket P.’nin cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı