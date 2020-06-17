  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Evinin önünde yaralı bulunan adam hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da oturduğu binanın önünde kanlar içinde yaralı halde yatarken bulunan Harun Karakaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:12:00 -
Evinin önünde yaralı bulunan adam hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak bindiği minibüsten evinin önünde inen Harun Karakaya, yerde yatarken fark edildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinde sürtünmeye bağlı soyulmalar olduğu görülen, kanlar içindeki Karakaya'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Karakaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Harun Karakaya'nın evine gittiği belirlenen minibüs ve bu sırada bölgede olduğu saptanan otomobiller, incelenmesi için emniyet otoparkına çekildi. Karakaya'nın ölüm nedeni araştırılırken, Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı