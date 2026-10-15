Evinin önü polislerle doldu! İkinci el satıştan aldığı kutudan öyle bir şey çıktı ki...

ABD’nin Austin kentinde bir ev satışından yapılan alışveriş, kısa süre içinde polis ve bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Satın aldığı eşyaları incelerken kutunun içindeki mühimmatı fark eden kişi durumu yetkililere bildirirken, ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheli parçaları X-ray cihazıyla incelemeye aldı.

Kutunun içinden 6 el bombası çıktı

Olay Austin’in kuzeybatısında meydana geldi. Satın aldığı eşyaları evinde inceleyen kişi, kutulardan birinde el bombalarına benzeyen mühimmatlar bulunduğunu fark etti.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından bomba imha uzmanları kutudaki mühimmatları incelemeye başladı.

Aktif oldukları belirlendi

Uzmanlar el bombalarını hareket ettirmeden önce X-ray cihazıyla görüntüledi. Yapılan kontrollerde kutuda bulunan 6 el bombasının 1940’lı yıllardan kaldığı ve halen patlayıcı özellik taşıdığı değerlendirildi.Polisin paylaştığı görüntülerde mühimmatların bir bölümünün ABD yapımı Mk 2 tipi parçalı el bombalarına benzediği görüldü.

80 yıllık patlayıcılar büyük risk taşıyordu

El bombalarının bulundukları haliyle anlık bir tehlike oluşturmadığı ancak yanlış şekilde tutulmaları ya da hareket ettirilmeleri halinde patlama riski taşıdığı belirtildi.

Uzman ekipler mühimmatları güvenli şekilde muhafaza altına alarak evden çıkardı.El bombalarını tesadüfen satın alan kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Polis, olayın tamamen kazara gerçekleştiğini ve herhangi bir suç soruşturması yürütülmediğini açıkladı.