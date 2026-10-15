  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul mesajı İstanbul Valisi Davut Gül’den hayati uyarı! Yağış yarın Anadolu Yakası’nda şiddetleniyor! İstanbul’da su birikintisine basan bir çocuk elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti Fenerbahçe deplasmanda dağıldı! TBMM’den kritik finans adımı! Tasfiye edilecek yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti! CHP’li belediyelerde milyonluk ihale skandalı! Cafer Mahiroğlu’nun adı rüşvet çarkının merkezinde! ÖNDER'den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Kardeşlik acılardan ders almayı da gerektirir! Trump’tan çip imalatında dev hamle! ABD ve Japonya’dan 21 milyar dolarlık tarihi yarı iletken ortaklığı! Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü! Vali Gül'den İstanbullulara önemli uyarı: Dışarı çıkmayın!
Dünya Evinin önü polislerle doldu! İkinci el satıştan aldığı kutudan öyle bir şey çıktı ki...
Dünya

Evinin önü polislerle doldu! İkinci el satıştan aldığı kutudan öyle bir şey çıktı ki...

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Evinin önü polislerle doldu! İkinci el satıştan aldığı kutudan öyle bir şey çıktı ki...

ABD’nin Texas eyaletinde ikinci el satıştan aldığı kutuları evinde açan bir kişi, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 6 el bombasıyla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha ekipleri, yaklaşık 80 yıllık mühimmatların halen aktif olduğunu belirledi.

ABD’nin Austin kentinde bir ev satışından yapılan alışveriş, kısa süre içinde polis ve bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Satın aldığı eşyaları incelerken kutunun içindeki mühimmatı fark eden kişi durumu yetkililere bildirirken, ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheli parçaları X-ray cihazıyla incelemeye aldı.

 

Kutunun içinden 6 el bombası çıktı

Olay Austin’in kuzeybatısında meydana geldi. Satın aldığı eşyaları evinde inceleyen kişi, kutulardan birinde el bombalarına benzeyen mühimmatlar bulunduğunu fark etti.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından bomba imha uzmanları kutudaki mühimmatları incelemeye başladı.

 

Aktif oldukları belirlendi

Uzmanlar el bombalarını hareket ettirmeden önce X-ray cihazıyla görüntüledi. Yapılan kontrollerde kutuda bulunan 6 el bombasının 1940’lı yıllardan kaldığı ve halen patlayıcı özellik taşıdığı değerlendirildi.Polisin paylaştığı görüntülerde mühimmatların bir bölümünün ABD yapımı Mk 2 tipi parçalı el bombalarına benzediği görüldü.

 

80 yıllık patlayıcılar büyük risk taşıyordu

El bombalarının bulundukları haliyle anlık bir tehlike oluşturmadığı ancak yanlış şekilde tutulmaları ya da hareket ettirilmeleri halinde patlama riski taşıdığı belirtildi.

Uzman ekipler mühimmatları güvenli şekilde muhafaza altına alarak evden çıkardı.El bombalarını tesadüfen satın alan kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Polis, olayın tamamen kazara gerçekleştiğini ve herhangi bir suç soruşturması yürütülmediğini açıkladı.

İş başvurusu reddedilince ortalığı karıştırdı! Bomba ihbarı yaptı, yöneticilere domuz gözü yolladı
İş başvurusu reddedilince ortalığı karıştırdı! Bomba ihbarı yaptı, yöneticilere domuz gözü yolladı

Dünya

İş başvurusu reddedilince ortalığı karıştırdı! Bomba ihbarı yaptı, yöneticilere domuz gözü yolladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23