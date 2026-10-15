Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!
Sonbaharın gelmesiyle birlikte göz hastalıklarında artış yaşanmaya başladı.
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Sonbaharın gelmesiyle birlikte göz hastalıklarında artış yaşanmaya başladı.
Toplumda kırmızı göz hastalığı olarak bilinen “adenoviral konjonktivit” yeniden gündeme geldi.
TEK GÖZLE BAŞLAYIP DİĞER GÖZE BULAŞIYOR Genellikle tek gözde başlayarak ilerleyen ve kısa süre içerisinde diğer gözü de etkileyen bu enfeksiyon gözde kızarıklık, yanma, çapaklanma ve ışığa hassasiyet ile başlıyor.
Ortalama 1 ila 3 hafta içerisinde iyileşen hastalık korneayı etkilerken görme sorunlarını da beraberinde getiriyor.
ANTİBİYOTİK TEDAİVİSİ İLE İYİLEŞİYOR Halk arasında kırmızı göz olarak bilinen hastalığa ilişkin uzmanlar tedavinin gecikmesi halinde korneada lekelenme gibi sorunların ortaya çıkacağını, bazı durumlarda tedavi için antibiyotik veya kortizol tedavisi gerektiğini vurguladı.
Suni gözyaşı ve soğuk kompres gibi destekleyici uygulamaları ile beraber doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiği belirtildi.
EL HİJYENİNE DİKKAT Okul ve iş yeri gibi ortamlardan kolayca bulaşan kırmızı göz hastalığında el hijyeni son derece önemi.
Havlu, yastık ve makyaj malzemesinin kişisel olduğunu ve göz kızarıklığının hafife alınmaması vurgusu yapıldı.
EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ BATMA VE KIZARLIKLIK En sık görülen belirtileri arasında ise gözün beyaz kısmında belirgin kızarıklık oluşması, gözlerde sürekli yaşarma, batma, göz kapadığında şişlik ve bulanık görme belirtileri sıklıkla yaşanır.
Hastalık 1-3 hafta içerisinde düzelirken ağır enfeksiyonların iyileşme süresi de uzar.
Eğer kornea etkilenmişse bulanık görme ve ışık hassasiyeti haftalar hatta aylar boyu devam edebilir.
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