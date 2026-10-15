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Sağlık
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Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

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Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte göz hastalıklarında artış yaşanmaya başladı.

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Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Toplumda kırmızı göz hastalığı olarak bilinen “adenoviral konjonktivit” yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

TEK GÖZLE BAŞLAYIP DİĞER GÖZE BULAŞIYOR Genellikle tek gözde başlayarak ilerleyen ve kısa süre içerisinde diğer gözü de etkileyen bu enfeksiyon gözde kızarıklık, yanma, çapaklanma ve ışığa hassasiyet ile başlıyor.

#3
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Ortalama 1 ila 3 hafta içerisinde iyileşen hastalık korneayı etkilerken görme sorunlarını da beraberinde getiriyor.

#4
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

ANTİBİYOTİK TEDAİVİSİ İLE İYİLEŞİYOR Halk arasında kırmızı göz olarak bilinen hastalığa ilişkin uzmanlar tedavinin gecikmesi halinde korneada lekelenme gibi sorunların ortaya çıkacağını, bazı durumlarda tedavi için antibiyotik veya kortizol tedavisi gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Suni gözyaşı ve soğuk kompres gibi destekleyici uygulamaları ile beraber doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiği belirtildi.

#6
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

EL HİJYENİNE DİKKAT Okul ve iş yeri gibi ortamlardan kolayca bulaşan kırmızı göz hastalığında el hijyeni son derece önemi.

#7
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Havlu, yastık ve makyaj malzemesinin kişisel olduğunu ve göz kızarıklığının hafife alınmaması vurgusu yapıldı.

#8
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ BATMA VE KIZARLIKLIK En sık görülen belirtileri arasında ise gözün beyaz kısmında belirgin kızarıklık oluşması, gözlerde sürekli yaşarma, batma, göz kapadığında şişlik ve bulanık görme belirtileri sıklıkla yaşanır.

#9
Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Hastalık 1-3 hafta içerisinde düzelirken ağır enfeksiyonların iyileşme süresi de uzar.

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Foto - Sakın ihmal etmeyin: Göz kızarıklığı o hastalığın habercisi!

Eğer kornea etkilenmişse bulanık görme ve ışık hassasiyeti haftalar hatta aylar boyu devam edebilir.

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