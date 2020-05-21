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Evinin bahçesinde oynarken bacağı ağacın gövdesine sıkışan kız çocuğu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:16:24 -
Evinin bahçesinde oynarken bacağı ağacın gövdesine sıkışan kız çocuğu kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da evinin bahçesinde oynarken bacağı ağacın gövdesine sıkışan 12 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan Ravzanur Kahraman, ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada küçük kızın bacağı ağacın gövdesine sıkıştı.

Olaya ilk müdahaleyi yapan ailesi başarılı olamayınca durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Ravzanur'u sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekipler, bacağında ezilme olan kız çocuğunu ailesine teslim etti.

Kahraman ailesi, haber vermelerinin ardından ivedi şekilde olay yerine ulaşan ve hiçbir sorun yaşanmadan kızlarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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