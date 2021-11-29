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Yerel Evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu!
Yerel

Evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu!

Antalya'da emlakçılık yapan Ali Osman Yalçın (71), gecekondu olan evinin bahçesinde av tüfeği ile öldürülmüş olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 17:25:00 -
Evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu!

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Mahallede emlakçılık şapan Osman Ali Yalçın, evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Ali Yalçın'ın, dün akşam yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Osman Ali Yalçın'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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