Evini mezarlığa çevirmiş: 100 kişiye ait kafatası bulundu!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yürütülen mezarlık hırsızlığı soruşturmasında, Jonathan Gerlach'ın (34) evinde 'korku filmini andıran' bir sahne ortaya çıktı. Gerlach'ın Ephrata kasabasındaki evinin bodrumunda 100'den fazla insan kafatası, mumyalanmış eller ve ayaklar, çürümekte olan iki insan gövdesi ve bebek kemikleri ele geçirildi.

BAZI KALINTILAR 200 YILLIK

Ele geçirilen kalıntıların bir kısmının 200 yıl öncesine ait olduğu, bazı parçaların ise yakın zamanda ölen kişilere ait olduğuna dair deliller bulundu. Evdeki kemiklerin bazılarının raflarda sergilendiği, bazılarının ise tavandan sarktığı görüldü. Gerlach, Mount Moriah Mezarlığı'ndan elinde çuvalla çıkarken yakalandı. 574 suçlamayla karşı karşıya olan zanlı, mezarlıktan yaklaşık 30 set insan kalıntısı çaldığını itiraf etti. İnsan kalıntılarını internetten satıp satmadığı incelenen zanlı, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.