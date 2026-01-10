  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!" Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!"
Dünya Evini mezarlığa çevirmiş: 100 kişiye ait kafatası bulundu!
Dünya

Evini mezarlığa çevirmiş: 100 kişiye ait kafatası bulundu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Evini mezarlığa çevirmiş: 100 kişiye ait kafatası bulundu!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde mezarlık hırsızlığı soruşturmasında 34 yaşındaki Jonathan Gerlach'ın evinde bulunan 100 kişiye ait kafatası büyük şaşkınlık yarattı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yürütülen mezarlık hırsızlığı soruşturmasında, Jonathan Gerlach'ın (34) evinde 'korku filmini andıran' bir sahne ortaya çıktı. Gerlach'ın Ephrata kasabasındaki evinin bodrumunda 100'den fazla insan kafatası, mumyalanmış eller ve ayaklar, çürümekte olan iki insan gövdesi ve bebek kemikleri ele geçirildi.

BAZI KALINTILAR 200 YILLIK

Ele geçirilen kalıntıların bir kısmının 200 yıl öncesine ait olduğu, bazı parçaların ise yakın zamanda ölen kişilere ait olduğuna dair deliller bulundu. Evdeki kemiklerin bazılarının raflarda sergilendiği, bazılarının ise tavandan sarktığı görüldü. Gerlach, Mount Moriah Mezarlığı'ndan elinde çuvalla çıkarken yakalandı. 574 suçlamayla karşı karşıya olan zanlı, mezarlıktan yaklaşık 30 set insan kalıntısı çaldığını itiraf etti. İnsan kalıntılarını internetten satıp satmadığı incelenen zanlı, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.

Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar olmuştu: Firari müteahhit tutuklandı
Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar olmuştu: Firari müteahhit tutuklandı

Yerel

Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar olmuştu: Firari müteahhit tutuklandı

Cenazeler karıştı! Almanların gömdüğü Türk, mezardan çıkarılıp tekrar gömüldü
Cenazeler karıştı! Almanların gömdüğü Türk, mezardan çıkarılıp tekrar gömüldü

Gündem

Cenazeler karıştı! Almanların gömdüğü Türk, mezardan çıkarılıp tekrar gömüldü

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23