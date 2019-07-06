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Evine yürüdüler, eşyalarını ateşe verdiler! Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Denizli'de bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası nedeniyle mahalleli toplanarak şahsın evine yürüdü, eşyalarını çıkartarak ateşe verdiler.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:15
Evine yürüdüler, eşyalarını ateşe verdiler! Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen K.E'nin (47) küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak şahsın evine yürüdü ve K.E'nin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi.

İtfaiye ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri çerçevesinde bekleyişi sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:15
  1. küçük bir kıza taciz
  2. İtfaiye ekipleri
  3. Jandarma ekipleri
  4. nöbetçi mahkeme
  5. TOMA
  6. güvenlik tedbiri
  7. Jandarma
  8. Denizli'nin Honaz ilçesi
  9. taciz iddiası

YORUM YAZ

  • kadimkadim33 dk önce
    göksunun halkıda bu kadar duyarlı olsa
  • turkturk35 dk önce
    ALIN SIZE ESIT CINSIYET PEDOFILE SUC DEGIL..

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