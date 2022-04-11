Evine yatılı gelen misafiri öldürdü! İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları

Fatih’te Cezayir uyruklu İbrahim Gavari, bir süredir 2 arkadaşı Houssem Homauda ve Abdulkerim Mohkbi’yi evinde yatılı olarak ağırlıyordu. Olayın olduğu 18 Ağustos 2021 tarihinde şüpheli, Houssem Homauda’yı eşiyle yatak odalarında uyuduğu sırada, eşinin yanı başında gördüğünü iddia ederek bıçaklayarak öldürmüş, kendilerini ayırmak isteyen Abdulkerim Mohkbi’yi ise yaralamıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Houssem Homauda’nın, 4 katlı bir binanın bodrum katında bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği, Abdulkerim Mohkbi’nin ise yaralandığı ve şüpheli İbrahim Gavari’nin olay yerinde yakalandığı anlatıldı. İddianamede, maktul Homauda’nın yüzüstü yatar vaziyette bulunduğu, vücudunun sağ göğüs, sol bacak, sırt, baş kısımları ile sol gözünün altından burun kısmına kadar kesik izlerinin olduğu belirtilirken, müşteki Abdulkerim Mohkbi’de meydana gelen yaralanmanın, kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığı ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kaydedildi.

"Maktul, bakışları ile beni taciz ediyordu’’

Şüpheli İbrahim Gavari’nin eşi Chiraze Sofia Kebaili’nin tanık olarak beyanına yer verilen iddianamede tanık Kebaili’nin, "Müşteki Abdulkerim Mohkbi ve maktul Houssem Homauda, eşimin arkadaşlarıdır. Bu iki şahıs yaklaşık 15 gündür bizim evde kalmaktaydılar, bizde kaldıkları süre zarfında maktul, bakışları ile beni taciz ediyordu. Eşime bu durumu anlatamadım çünkü başı belaya girerdi. Olay gecesi de eşim ile oda da uyurken bir anlık gözümü açtığımda, maktul kolumdan tutup beni odanın dışına çıkartmaya çalıştı. Kendisine direnip ayağımla maktulü itmeye çalıştım. Eşimin uyanıp başı belaya girmesin diye çığlık atmadım ve o esnada eşim uyandı. Maktul içeriye kaçınca eşim de peşinden gitti. Kavga ettikleri sırada eşim bıçak ile maktule vurdu, müşteki Abdulkerim ise onları ayırmaya çalışıyordu ve o ara eşim Abdulkerim’e de bıçakla vurdu. Yardım istemek için çıktım. Eşim uyandığında, kendimi ayaklarımla koruduğum için eşim, maktulün bana tecavüz ettiğini düşünmüş, ben eşimi aldatmadım’’ dediği aktarıldı.

"Şüpheli ‘beni neden onunla aldattın’ şeklinde sözler söylüyordu’’

Hazırlanan iddianamede müşteki Abdulkerim Mohkbi’nin ifadesinde, ‘’Ben şüpheli İbrahim ile maktul Houssem arasındaki meseleyi tam olarak bilmiyorum ancak ben uyandığımda şüpheli, maktul Houssem'a ‘neden benim eşimin yanına gittin’ şeklinde bağırıyordu. Ayrıca olay sonrası şüpheli, yere çöküp eşine ‘sen beni neden onunla aldattın’ şeklinde sözler söylüyordu’’ dediği kaydedildi.

Eşine o sözleri söylemediğini savundu

Şüpheli İbrahim Gavari’nin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Gavari’nin ise ‘’Ben müşteki Abdulkerim’in de maktulle birlikte olduğunu düşünerek bıçakla yaraladım. Kavga esnasında maktule, ‘sizi eve aldım, bana ihanet ettin’ şeklinde sözler söyledim. Eşime karşı ‘sen beni neden aldattın’ şeklinde bir söz söylemedim’’ ifadelerini kullandığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede her ne kadar şüpheli ve eşinin beyanlarında, maktulün cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini söyledikleri aktarılsa da, bunun suçtan kurtulmaya yönelik beyanlardan ibaret olduğu da kaydedildi.

Müebbet hapis ile 5,5 yıla kadar hapis talebi

İddianamede şüpheli İbrahim Gavari’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüphelinin ayrıca, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 5,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şüpheli İbrahim Gavari’nin önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.