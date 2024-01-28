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Sosyal Medya Evine ulaşımı teleferikle sağlayan Rizeli vatandaşın tehlikeli yolculuğu
Sosyal Medya

Evine ulaşımı teleferikle sağlayan Rizeli vatandaşın tehlikeli yolculuğu

Yeniakit Publisher
2024-01-28 09:45:00 -

Rize’nin Güneysu ilçesi Selamet köyünde yaşayan Kasım Karaosman, sarp arazide yolu olmayan evine 35 yıl önce yük taşımak için kurduğu teleferik sistemiyle ulaşım sağlıyor.

35 yıl önce evine yük taşımak için kurduğu teleferikle sarp araziyi kısa sürede çıkan Rizeli vatandaş sosyal medyada ilgi çekti. İlerleyen yaşına rağmen 300 metre uzunluğunda, 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek yolculuk yapan 78 yaşındaki Karaosman görenleri şaşkına çevirdi. Görüntüler sosyal medyada izleyenleri hem gülümsetti hem de tehlikeli olması sebebiyle tedirgin etti.

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