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Yaşam Evine su götüren husumetlisine kurşun yağmuruna tuttu
Yaşam

Evine su götüren husumetlisine kurşun yağmuruna tuttu

Yeniakit Publisher
2024-03-02 22:12:00 -
Evine su götüren husumetlisine kurşun yağmuruna tuttu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı.
Olay, saat 20.00 sularında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Özpolat Sokak’ta ikamet eden M.Y. (22), kardeşi Y.Y. ile birlikte su almaya gitti. İki kardeş dönüşte evlerinin bulunduğu apartmana girecekleri esnada husumetlisi S.D.’nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe açılan ateş sonucu sol omuz ve ile sol bacağına kurşun isabet eden M.Y. yaralanırken zanlı kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.Y. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan bulurken, zanlı özel aracı ile Elazığ’a giriş yapmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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