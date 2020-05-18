  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş kazanç: Koronavirüs Çin'e yaradı!

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir gecesi gündüzünde orucun faziletleri

Kaylule uykusu nedir?
için kalan
Aktüel

Evine misafir ettiği kişinin ağılından küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:56:16 -
Evine misafir ettiği kişinin ağılından küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde evine misafir ettiği kişinin ağılından 65 küçükbaş hayvanı çaldığı iddia edilen şüpheli ile ona yardımcı olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çadırlı Mahallesi'de yaşayan İ.U. evinde olmadığı sırada ağılından 65 küçükbaş hayvan çalınmasının ardından jandarmaya başvurdu.

Çalışma başlatan ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği sırada İ.U'nun Ö.A'nın evine misafir olarak gittiğini belirledi.

Ö.A'nın suç kaydını inceleyen ekipler, bu kişinin hayvan hırsızlığından kaydının olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ö.A, ifadesinde, planlayarak yaptıkları hırsızlığı A.D. ve S.D. ile gerçekleştirdiklerini belirterek, A.D'ye sattığı hayvanları başka bir ağıla götürdüklerini itiraf etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler A.D. ve S.D'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüphelililerin çok sayıda küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı