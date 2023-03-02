Evine dadanan hırsıza isyan etti! 'Duvarı yıkıp giriyor'

Karabük’te evine 5 kez hırsız giren kişi isyan etti. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, Yenimahalle Sorgun Caddesi'nde meydana geldi. Müstakil evde yalnız yaşayan Adem Gündüz’e (50) ait evde dizüstü bilgisayar ve bir miktar para çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yeri inceleme çalışmasının ardından kimliği belirsiz hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

"Bu şahıs madde bağımlısı"

Hırsızlık şüphelisini tanıdığını belirten ev sahibi Adem Gündüz gazetecilere yaptığı konuşmada, “Bu şahıs 4-5 defa evime hırsızlık yapmaya girdi. Televizyonumu, bilgisayarımı aldı. Hiçbir şey kalmadı. Bu şahıs madde bağımlısı” dedi.

"Duvarı yıkıp mutfağın camından içeri giriyor"

Hırsızın girememesi için evin etrafını plastik saç ve tahtalarla kapattığını ifade eden Gündüz, “Şahıs duvarı yıkıp mutfağın camından içeri giriyor. Değerli eşyalarımı alıp gidiyor. Bütün odaları dolaşmış” diye konuştu.

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