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Yerel Evinde su borusuna asılmış halde bulundu
Yerel

Evinde su borusuna asılmış halde bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, evinde su borusuna asılmış halde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 14:50:00 -
Evinde su borusuna asılmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Sema Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.T.’nin (30) evine gelen yakınları, şahsı boruya asılı ve hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde M.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından M.T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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