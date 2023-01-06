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Siyaset Evinde ölü bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı!
Siyaset

Evinde ölü bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı!

MHP eski Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, dün Kastamonu’ndaki evinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabından son paylaşımını 2021 yılında yapan Memioğlu, "Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 10:12:00 -
Evinde ölü bulunan MHP eski kadın kolları başkanının son paylaşımı ortaya çıktı!

Kuzeykent Mahallesi’nde yalnız yaşayan Gizem Memioğlu’ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Polis ekipleri, Memioğlu’nun evine kapıyı çilingire açtırarak girdi. Memioğlu, yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Memioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

2021’DE İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Taşköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’ndan 11 Aralık 2021’de istifa eden Memioğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

‘ARTIK MÜZİK YAPMA ZAMANI’

Öte yandan Gizem Memioğlu’nun sosyal medya hesabı Twitter’dan son paylaşımını da 2021 yılında yaptığı ortaya çıktı.

Memioğlu o son paylaşımında şu ifadeleri kullanmış; ‘Aykırı rockçı başkandım, sizler de oturtamadınız o kalıba görünce biliyorum çünkü ciddi aykırı. Artık müzik yapma zamanı.’

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