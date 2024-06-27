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Gündem Evinde kenevir yakalatan sanıktan pişkin savunma: Muhatap olmak istemedim
Gündem

Evinde kenevir yakalatan sanıktan pişkin savunma: Muhatap olmak istemedim

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:39:00 -
Evinde kenevir yakalatan sanıktan pişkin savunma: Muhatap olmak istemedim

Bağ evinde kenevir yakalatan sanık, uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için evinde kenevir yetiştirdiğini ifade etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bağ evinde Hint keneviri ekerek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan S.D., "Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için tutuklu sanık E.E. ile fındıklığına Hint keneviri ektik" dedi. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında 4 sanığın fikir birliği içinde hareket ettiğini belirterek, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Geçen sene eylül ayında İzmit'teki bir bağ evine jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 11 kök ekili Hint keneviri ile ikametlerde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilmişti. Olaya ilişkin E.E., S.D., S.A. ve E.E. uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan şüphelilerden E.E. ile S.D. tutuklanırken, E.E. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.E. ve S.D. ile tutuksuz sanıklar E.E., S.A. ve avukatları katıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçunu kabul etmeyen tutuklu sanık S.D., "Esrar maddesi kullanırım. Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için tutuklu sanık E.E. ile fındıklığına Hint keneviri ektik. Sadece 6 kök ektik. Satmak gibi niyetimiz yoktu, içimliğimizi çıkarmak için böyle bir şey yaptık. Kimseye uyuşturucu satmadık. Evimde 15 gram esrar maddesi bulundu. Ayrıca içmek için aparat bulundu. Evimde başka da bir şey yoktu. Tutuksuz sanıkların bizimle bir alakası yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

"İçimliğimizi çıkarmak için 6 kök Hint keneviri ektik"

Tutuklu sanık E.E. ise, "Babamdan kalma bahçeye S.D. ile birlikte içmek için 6 kök Hint keneviri ektik. Ektiğimiz kenevirleri kuruması için kesip eve sermiştim. Aramada evimde esrar maddesi bulundu. Yaş olarak 6 kilogram civarında geldiğini biliyorum. Dikili 6 ağaç bulundu. Kenevirler büyük olduğu için jandarma dalları da sayarak 11 kök demiş olabilir. Diğer sanıkları tanımam. Ticaret suçlamasını kabul etmiyorum" diye konuştu.
Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

20 yıldan 30 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık E.E'nin bağ evinde yapılan aramada 2 kilogram 616 gram esrar maddesi ile aynı bağ evinin fındıklığında 11 kök kenevir bulunduğunu, maddenin bakımının ticaret amaçlı S.D., S.A., E.E. tarafından yapıldığını, E.E'nin (tutuksuz) ise esrar maddesi elde etmek amacıyla ayrıştırılmasında ve kurutulmasında yardımcı olduğunu belirtti. Mütalaada, S.D'nin ikametinde 128 gram esrar ele geçirildiği ve bakımı yapılan ürünlerden olduğu ifade edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların ortak hareket edip, üzerlerine atılan suçu işlediklerine kanaat getirerek, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 2 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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