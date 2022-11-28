Evinde, cebinde doları olanlar dikkat! Kaan Sarıaydın'dan dolar için 40 lira açıklaması geldi

Stratejist Kaan Sarıaydın, dolar kuruna ilişkin yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı.

Doların 30-40 liralara çıkmasının imkansız olduğunu belirten Kaan Sarıaydın, "Bakın yıllardır söyledim. Yine söylüyorum. Üretin, üretin. Yeni dünyada sanal sanayi devriminde yerinizi alın. Olmadı, borsa en güvenli limandır. Dolar kuru 24 Nisan’da 14,75 iken bugün itibariyle 18,60’tır. İfade etmek istediğim, vatan ve millet düşmanı insanların dolar 30 olacak, 40 olacak fantezilerinin peşinden gitmeyin. Bu tarz hülya kuranların, insanları kaos ve karamsarlığa itenlerin yolu karanlıktır. Ne idiğü belirsiz kripto dünyasından uzak durun" dedi.