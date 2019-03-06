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Evinde beslediği aslanlar tarafından feci şekilde öldürüldü

Çekya'da evinin arka bahçesinde 2 tane aslan besleyen Michael Prasek isimli adam, sahibi olduğu aslanlar tarafından öldürüldü.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:37
Evinde beslediği aslanlar tarafından feci şekilde öldürüldü

Çekya’da yaşayan 34 yaşındaki Michal Prasek evinde beslediği iki aslandan birinin kafesinde ölü bulundu. Prasek'in cansız bedeninin babası tarafından aslanın kafesinde bulunduğu ve kafesin içeriden kilitlenmiş olduğu belirtildi.

Polis, Prasek’in cansız bedenine ulaşabilmeleri için aslanları vurmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Prasek’in çevredekiler tarafından daha önce uyarıldığı, komşuların endişelerini dile getirdiği ancak Prasek’in uyarıları dikkate almadığı belirtildi.

Michal Prasek, iki aslanı da Zdechov köyündeki evinin arka bahçesinde kendi yaptığı kafeslerde tutuyordu. Prasek’e daha önce izinsiz olarak hayvan beslediği için ceza kesilmiş ancak yetkililerin evine girmesini engellediği için aslanlar çıkarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:37
  1. Çekya
  2. Michael Prasek
  3. evinde aslan besleyen adam
  4. korkunç ölüm

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