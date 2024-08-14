Evinde 5 metrelik kenevir yetiştiren şahsın bahanesi gündem oldu
Evinde boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ele geçirilen bir şahıs, verdiği ilginç bahane ile gündem oldu.
Evinde boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ele geçirilen bir şahsın savunması gündem oldu.
Şahıs, "Babam mide kanseri. Tedavi amaçlı ektim. İnternetten duymuştum, oksijen veriyormuş, yağı sıkılıyormuş..." diyerek kendini savundu. Şahsın bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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