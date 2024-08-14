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Sosyal Medya Evinde 5 metrelik kenevir yetiştiren şahsın bahanesi gündem oldu
Sosyal Medya

Evinde 5 metrelik kenevir yetiştiren şahsın bahanesi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-14 10:11:00 -

Evinde boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ele geçirilen bir şahıs, verdiği ilginç bahane ile gündem oldu.

Evinde boyları 5 metreyi bulan 35 kök Hint keneviri ele geçirilen bir şahsın savunması gündem oldu.

Şahıs, "Babam mide kanseri. Tedavi amaçlı ektim. İnternetten duymuştum, oksijen veriyormuş, yağı sıkılıyormuş..." diyerek kendini savundu. Şahsın bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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