Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu 'Dora' buldu
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde narkotik köpeği Dora'nın katılımıyla bir evde yapılan aramada 22 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.20 Eylül 2019 Cuma 17:09
İstihbarat çalışmaları sonucu ilçeye bağlı Akdamköyündeikamet eden F.T. adlı kişinin evinde narkotikköpeği Dora'nın katılımıyla arama yapıldı.
Dora'nın yardımıyla evin içerisinde zula diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış satışa hazır 22 kilogramkubaresrar maddesi ele geçirildi.
Esrar ile birlikte 35 adet dikili Hint keneviri ve bir de hassasterazi bulundu.
Olayla ilgili jandarma, ev sahibi F.T.'yi gözaltına aldı.
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