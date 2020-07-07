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Yerel

Evin çatısında yılan paniği!

Aydın'da bir evin çatısında görülen yılan paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 07:56:00 - 2020-07-07 08:06:12
Evin çatısında yılan paniği!

Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi’nde görülen yılan büyük panik yaşattı. Müstakil evin çatısında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ev sahibi Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı tarafından etkisiz hale getirildi. Dev yılanı görünce ne yapacağını şaşıran Muhtar Danacı, “Yılan büyük ihtimal evin çatısındaki kuş yavrularına zarar vermek için çıkmış. Yılan beni görünce bana doğru geldi ve ben de panik ve korkuyla etkisiz hale getirmek durumunda kaldım” dedi.

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