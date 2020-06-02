Evin banyosunda kenevir yetiştirmişler

Mersin’de evlerinin banyosunda Hint keneviri yetiştiren 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kargıpınarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik araştırmada, Çeşmeli Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu madde kullanıldığını ve bulundurulduğunun bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreste arama yapan ekipler, evin banyo kısmında 2 adet saksı içerisine dikilmiş 60 santimetre boylarında kenevir bitkisi, 1 kilogram kubar esrar, 10 gram içime hazır kubar esrar ve mutfak masa tezgahında tohum halinde 2 parça şeklinde paketlenmiş 10 gram esrar ele geçirdi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Mezitli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı ekime yönelik yaptığı araştırmada, Çevlik Mahallesi’nde 1 şahsın evinin bahçesine kenevir ekimi yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.