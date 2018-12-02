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Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar

California tarihinin en büyük yangınında evi hasar gören Hollywood aktörü Butler'a sosyal medya kullanıcıları, İsrail tarafından evleri yıkılan Filistinlileri hatırlatarak tepki gösterdi. Butler, İsrail ordusuna para toplamak için düzenlenen etkinliğe katılmıştı.

02 Aralık 2018 Pazar 08:50
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar

California'da geçen ay meydana gelen ve en az 88 kişinin ölümüne neden olan yangında Gerard James Butler'in de aralarında bulunduğu birçok ismin evi kısmen veya tamamen yandı.

Terörist İsrail askeri için yardım galasına katıldı

Butler, 12 Kasım'da Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajda bölgede yaşanan tahribatı göstererek kendisine ait evin kısmen yandığını belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Butler'in tweetinin altına yazdıkları mesajlarla geçen yıl kasım ayında ABD'de İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galaya katılmasını hatırlatarak ünlü yıldıza tepki gösterdi.

"Filistin halkının günlük yaşamı..."

Mesajlarda, İskoç yıldızın yardım gecesine katıldığı İsrail ordusunun her gün Filistinli ailelerin evini yıktığı hatırlatıldı.

Frankie Teardrop adlı bir kullanıcı mesajında, "Bu senin yaşadığın şey Filistin halkının günlük yaşamının bir parçası." cümlesini kullanırken, bir başka kullanıcı da "Daha fazla Filistinlinin evini yok etmesi için İsrail ordusuna bağışladığınız fonun bir miktarını kenara koysaydınız." ifadesine yer verdi.

Yavar Mir isimli bir başka kullanıcı ise Gerard Butler'e cevabında "Onların (Filistinlilerin) yaşadığı acıyı şimdi anladın mı? Onların evlerini yeniden inşa etmesi de kolay değil." ifadelerini kullandı.

Teröristler için 53 milyon dolardan fazla toplandı

Gerard James Butler, geçen yıl kasım ayında ABD'nin California eyaletinde İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galaya katılmıştı. Galada, İsrail ordusuna 53 milyon dolardan fazla yardım toplanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 08:50
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YORUM YAZ

  • tolgatolga36 dk önce
    ....muslumanlar ... yuzunden ilimden bilimden yoksun kalip ilim bilim teknoloji sahibi israil ingiltere ve abd nin kuklasi olmus durumda
  • şenay doğan şenay doğan 39 dk önce
    MAİDE 64
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