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Yerel Evi yakmaya çalıştı, bıçakla eşini rehin aldı
Yerel

Evi yakmaya çalıştı, bıçakla eşini rehin aldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde eşi Murat T. (27) tarafından 2 saat alıkonulan Meliha T., özel harekat polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 00:50:00 - 2022-01-22 00:54:34
Evi yakmaya çalıştı, bıçakla eşini rehin aldı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kayseri'nin Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Erciyes Caddesindeki müstakil evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Murat T., ikinci evliliğini yaptığı Meliha T.'yi evde alıkoydu. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipleri, eşini evde alıkoyan Murat T.'yi ikna etmeye çalıştı. Murat T.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine psikolog ve özel hareket polisleri sevk edildi. Adrese gelen psikoloğun ikna çabalarına da Murat T. yanıt vermedi.

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Murat T.'nin yaklaşık 2 saat ikna olmaması üzerine özel harekat polisleri harekete geçti. Koçbaşı ile kapıyı kıran ekipler, Murat T.'yi etkisiz hale getirdi. Eşi tarafından alıkonulan Meliha T., polis ekiplerinin koruması altına alındı. Polis ekiplerinin sağlık durumunu sorduğu Meliha T., "Psikolojik olarak hiç iyi değilim" dedi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini evde alıkoyan Murat T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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