SON DAKİKA
Evi görünce terk etmeyi düşündü: Binlerce kokarcanın istila kabusunu TUTSAK bitirdi

Hendek Soğuksu’da bir vatandaşın evi, kahverengi kokarca istilasına uğradı. Büyükşehir Belediyesi’nin SAÜ ile iş birliği ile yürüttüğü TUTSAK feromonuna başvuran Nezih Özarutan’ın yaşadığı kâbus bu formül ile sona erdi. Özarutan, “Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Burayı terk etmeyi bile düşündüm, öyle dehşet bir görüntü vardı. Biyolojik mücadelede Büyükşehir'in TUTSAK feromonunu uyguladım ve kabusa dönen günler geride kaldı. Yusuf Başkan'ın bu konudaki mücadelesini canı gönülden destekliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da ve Türkiye’nin birçok ilinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı ürettiği TUTSAK feromonu, vatandaşın yaşadığı esarete “ilaç” oldu.

Sakarya Üniversitesi’nin başarılı akademisyen kadrosuyla birlikte geliştirilen TUTSAK’ın uygulandığı son örnek ise ilacın üretiminin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayatının şokunu yaşadı

 

Özellikle kırsal bölgeleri adeta istila eden kahverengi kokarca, Hendek Soğuksu’da bir yerleşim alanını adeta yaşanmaz hale getirdi.

Bir gün eve geldiğinde kapıların, camların, zeminin, tavanın ve tüm eşyaların binlerce kokarca tarafından istila edildiğini gören Nezih Özarutan hayatının şokunu yaşadı.

 

“Öyle dehşet bir görüntü vardı ki…”

Bölge sakini olan adam yaşadığı durumu anlatırken, “Öyle dehşet bir görüntü vardı ki burayı terk etmeyi düşündüm” ifadelerini kullandı. Büyükşehir’in biyolojik mücadelesinden destek alan Özarutan, TUTSAK fenomonunu uyguladıktan hemen sonra yaşadığı kâbus sona erdi.

Binlerce istilacı tür, günler içinde neredeyse bitme noktasına geldi ve kokarcalar bölgeden tamamen izole edildi.

 

“Olağan dışı bir şekilde yoğundu”

Nezih Özarutan, “Geçen sene malum bütün bölgede olduğu gibi kokarca böceği belasıyla biz de haşır neşir olduk. Yöntemi bilmediğimizden ne yapmamız gerektiğinin şaşkınlığı içerisindeyken özellikle bu bölge ile benim bulunduğum bahçe ve evim olağan dışı bir şekilde yoğundu. Hatta burayı terk etmeyi düşünüyordum o kadar dehşet bir görüntü vardı” dedi.

“Mücadelede başarılı olduk”

 

Özarutan, TUTSAK’ın mücadelede başarılı olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışmalarının ve bize önerdikleri biyolojik mücadele ile ilgili uygulamaları bahçedeki meyvelere, fındıklara, sebzelere ve gerekli alanlara uyguladık. Bunun yanı sıra TUTSAK feromon tuzakları da bahçemin çeşitli yerlerine uyguladım. Böylece bu mücadelede başarılı olduk. Artık kabusa dönen günler geride kaldı. Yusuf Başkanın bu konudaki mücadelesini ve katkısını canı gönülden destekliyor, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TUTSAK, kahverengi kokarca istilası yaşayan tüm vatandaşlara sunuluyor ve şehrin 16 ilçesine, tüm kırsal bölgelerine gönderiliyor.

