  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu

Karabük’te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.

2020-04-28 21:18:18 -
Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu

Karabük’te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.



Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde Selim Özdemir’e ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekiler Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler evin bahçesindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Selim Özdemir de evinin kül olmasını gözyaşlarına boğularak izledi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı