Evet, onlar da öğrenci, bunlar da öğrenci! Boğaziçi’ndeki Mescitte alçaklık, Mardin’de ise camii temizliği!

Mardin’de üniversite öğrencileri topluma hizmet dersi uygulamasında tarihi Ulu Cami’yi temizledi.

Mardin’de Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan 120 üniversite öğrencisi, topluma hizmet dersi uygulamasında kentte kan bağışı, madde bağımlılığı ile mücadele gibi çeşitli etkinliklere katılıyor. Öğrenciler, bu haftanın etkinliği dahilinde ise tarihi Ulu Cami’yi temizledi.

Boğaziçi’nde polise taşlı, tekmeli saldırıda bulunmuşlardı

Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasını bahane eden sözde üniversite öğrencileri, görevli polis memurlarına ve polis araçlarına tekmeli, taşlı saldırılarda bulundular. Haklarında soruşturma başlatılan sözde öğrencilere yönelik hukuki süreç halen devam ediyor.

Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Prof Dr. Naci İnci'nin aracıına bir grup öğrenci kılıklı vandal tarafından zarar verilmişti.

Boğaziçi’ndeki Mescitte büyük bir alçaklığa imza atmışlardı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Mescidinde bazı ‘öğrenci’ kılıklı alçaklar, uygunsuz davranışlarda bulunurken yakalanmıştı. Mescidi gençlerin alkol aldıktan sonra uyumak için kullandığı hatta içinde ilişkiye girdiği, üniversite gruplarındaki konuşmalarda da normal karşılanarak açıkça itiraf edildiği belirlenmişti. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi de, mescitte yapılan alçaklıkları doğrulamış ve tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.