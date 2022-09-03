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Spor Everton-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Everton-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Everton-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE Premier Lig'in 6.haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Everton-Liverpool maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 11:36:00 -
Everton-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Everton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Everton-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Premier Lig'in 6.haftasında Everton sahasında Liverpool'u konuk edecek. TSİ 14.00'te başlayacak olan maç beıN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.

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