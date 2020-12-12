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Aktüel Eve giren polisler gözlerine inanamadı
Aktüel

Eve giren polisler gözlerine inanamadı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine esrar yetiştirilen bir eve baskın düzenleyen narkotik ekipleri evin içinde gördükleri sistem karşısında şaşırdı. Eve yapılan baskında 3 kilo 170 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:59:00 -
Eve giren polisler gözlerine inanamadı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

3 kilo 170 gram esrar ele geçirildi

Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde bir evde özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurarak esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler tespit edilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 kilo 170 gram ve esrar üretmek amacıyla kurulan sistem ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Evin iç kısmında bulunan bir odayı esrar yetiştirmek için düzenleyen zanlının oda sıcaklığını düzenlemek için odaya klima ve ısıtıcı takması dikkat çekti. Odayı özel aydınlatma ışıklarıyla aydınlatan şüpheli odanın duvarını ise yalıtım malzemesiyle kapladığı görüldü.

 

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