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Yerel

Eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:36:00 - 2023-12-10 19:47:27

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, ziyarete gelen ailesi tarafından tavana asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Halikarnas Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, kendisini ziyarete gelen annesi ve kardeşi, Hüseyin H.’yi oturma odasında asılı halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset  morga kaldırıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede, Hüseyin H.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin H.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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