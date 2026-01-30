Evden çıkan şoku yaşadı! Göz gözü görmüyor

Kars Kalesi'nden Harakani Külliyesi'ne kadar şehrin simgeleri sis bulutlarının içinde hapsoldu. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, gündüz vakti olmasına rağmen farlarını yakarak ve dörtlü ikaz lambalarını kullanarak güçlükle ilerleyebildi.

Kentte etkili olan yoğun siste işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar, kısa sürede siste kayboldu. Kars'ta yoğun sis etkisini sürdürüyor. Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçak seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleşecek.