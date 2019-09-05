Evdeki malzemelerle ocak nasıl parlatılır?
Ocak temizlikte en zor olan ve en fazla kimyasal yardıma ihtiyaç duyulan yerlerden biridir.05 Eylül 2019 Perşembe 10:26
Ocak temizliği ovulan zorlu bir işlemdir. Ancak daha az ovacağınız ve kısa zaman sürecek bu işlemle ocağınız pırıl pırıl olacaktır.
MALZEMELER
Bulaşık sabunu
Hidrojen peroksit
Karbonat
Kağıt havlu
NASIL YAPILIR?
Ocağın üstüne karbonatı dökün. Üstüne bulaşık sabununu ekleyin. Kağıt bir havlu ile karışımı güzelce bütün ocağın üstüne yayın. 10 dakika dinlendirdikten sonra karışımın üstüne hidrojen peroksiti koyun ve güzelce emmesini sağlayın. Bütün köşelere ulaşmak ve inatçı lekeleri ovmak amacıyla bir fırça kullanın. Daha sonra ıslak bir bezle temizleyin. Ocağınız parlak olacaktır.
YORUM YAZ