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Evde yoğurt nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmez beyazı yoğurt, market raflarında ne kadar sağlıklı olur bilinmez. Raf ömrü uzun olsun diye katkı maddesi eklenen ürünlerin besin değerleri düşüyor. Sizde hem lezzetli hem sağlıklı bir şekilde kendi yoğurdunuzu evinizde yapabilirsiniz.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:02
Evde yoğurt nasıl yapılır?

Özellikle çocukların sıkça tüketmesi gereken yoğurt, zengin besin değerleri ile insan vücuduna oldukça faydalı bir besin kaynağı. İçerisinde barındırdığı protein, kalsiyum, fosfor, potasyum ve folik asit çocukların beden ve zihin gelişimi açısından çok önemlidir. Ancak yoğurdun bu özelliklerinden faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nasıl yapıldığıdır. Dışarıdan alınan yoğurtların içerisinde raf ömrünü uzatmak için birçok katkı maddesi konulmaktadır. Alınabilecek en iyi tedbir, yoğurdunuzu evinizde mayalamanızdır.

Evde yoğurt nasıl yapılır?

Malzemeler

- 2,5 litre süt (Saf inek sütü, keçi sütü veya manda sütü olması çok daha lezzetli ve sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır)

- 2 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Sütü ince tül bir bez yardımı ile süzerek tencereye ekleyelim ve kaynatın. Kaynayan sütü ocaktan almadan önce 1-2 dakika karıştırarak kaynatmaya devam edin. Mayalanacak sütün ısısının 45 derece olması gerekir. Sütün sıcaklığını ölçerek yaparsanız tam kıvamlı bir yoğurt elde edebilirsiniz.

Ölçeriniz yoksa, süte parmağınızı batırıp 7'ye kadar sayın eğer parmağınız sıcaklığa dayanıyorsa süt mayalanmaya hazır demektir. Yoğurdun kıvamının koyu olması için sütün sıcaklığının iyi ayarlanması gerekir. 2 yemek kaşığı yoğurdun içine 1-2 yemek kaşığı ılık sütten dökün ve karıştırın.

Hazırladığınız yoğurdu tencere içindeki süte dökün ve karıştırın ardından tencerenin kapağını kapatarak kalın bir bez ile sarın. Sütü yaklaşık 6 saat kadar ılık bir ortamda bekleterek mayalanmasını sağlayın. Ardından yoğurdu buzdolabına kaldırıp dinlendirin.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:02
  1. Evde yoğurt nasıl yapılır?
  2. yoğurt

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