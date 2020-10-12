Evde yapılabilecek omuz egzersizleri neler?

Omuz egzersizi için 1,5 kiloluk iki tane dambıl kullanabiliriniz. Dambılları omuz hizanıza kadar kaldırın ve sonra indirin. Dambılları yukarı kaldırırken nefes veriniz. Bu egzersizi 10-12 ya da 20 kez yapabilirsiniz. Dambılları omuz hizanızdan yukarı kaldırmamaya özen gösterin. Bu kez de dambılları yana alın ve kollarınızı açıp kapatın. Bu egzersizi de yaparken yine kollarınızı omuz hizanıza kadar kaldırın. Bu hareketi yaparken ayaklarınız kalça kemiğiyle aynı hizada olsun. Bu hareketi de 12-15 ya da 20 tekrar yapabilirsiniz. Sırt kaslarınızı da çalıştıracak diğer bir hareket ise avuç içleriniz karşıya bakacak şekilde dollarınızı başınızın üzerine kaldırın ve indirin. Nefes verirken kollarınızı yukarıya kaldırın. Yine bu hareketi de 12-15 ya da 20 defa tekrarlayabilirsiniz. Bu üç hareketi dönerek iki ya da üç set yapabilirsiniz.