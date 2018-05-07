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Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır?

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07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:13
Evde üzüm sirkesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

- 2 kg beyaz üzüm

- 1 adet limon

- Kaya tuzu

- Ekşi elma

- Saklama kabı cam kavanoz veya pet şişe

- Elma suyu ve tarçın kabuğu (isteğe bağlı eklenebilir)

- Elma suyu veya havuç suyu eklerseniz rengi daha güzel olur

- Çok az karanfil

YAPILIŞI:

Öncelikle üzümler beyaz ise kaynatmamız gerekir. Üzümü kaynatmadan da sirke elde edebilirsiniz. Üzümün suyundan sirke elde edilir. Sirkenin oluşması için kesinlikle az dahi olsa elma katılmalıdır. İyi bir sirke yapmak istiyorsanız tabi ki üzümleri de taze kullanmalısınız. Hazırladığınız kabın içerisine üzümlerin hepsini ve çok az ekşi elmayı koyunuz. Bu kavanozun asla hava almamasını sağlayınız. Tıpkı elma sirkesinde olduğu gibi üzüm sirkesinde de en az 25 günlük bir süre beklememiz gerekiyor. Düzenli olarak tüketilen bu sirkeye kaya tuzu da eklenebilir.

AYRINTILAR:

- Kavanoza su ve bir adet limon kabuğu ekleyin. (Pet şişe ya da cam kavanoz da olabilir)

- 21-25 gün boyunca kapalı şişe içerisinde durması gerekiyor.

- Üzümler kesinlikle çürük olmamalıdır.

- Beyaz ya da kırmızı üzüm kullanılır. Beyaz üzüm kullanılarak yapılan sirkenin rengi açık olur.

- Renk değiştikçe sirke hazır hale gelecektir.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:13
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